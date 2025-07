Usbekistans verlorene Schätze werden vor ihrer historischen Rückkehr in London ausgestellt

London (ots/PRNewswire) - Ausgestellt werden seltene Koranhandschriften und

Artefakte



Eine Mission zur Suche nach Usbekistans verlorenen kulturellen und religiösen

Antiquitäten und Schätzen findet ihren Höhepunkt in einer bedeutenden

Ausstellung in London.



Forscher und Kunsthistoriker aus Usbekistan haben weltweit nach längst

verschollenen Manuskripten und Schätzen aus den letzten 1.300 Jahren gesucht.





Diese Woche wird eine einzigartige Sammlung dieser wiederentdeckten Raritätenfür zwei private Ausstellungen in London zusammengestellt, die führendenWissenschaftlern, Kunstexperten, Sammlern und Zentralasien-Spezialistenvorbehalten sind.Die Schätze - darunter Fragmente von Koranmanuskripten aus dem 9. Jahrhundert -stammen aus einer Zeit, als Usbekistan ein globales Zentrum für Wissenschaft,Kultur und Bildung war.Sie wurden im Rahmen eines Programms des Zentrums für Islamische Zivilisation inUsbekistan (CIC) ausgewählt, einer Initiative des Präsidenten der RepublikUsbekistan, Shavkat Mirziyoyev, um den Beitrag des Landes zur Weltkulturhervorzuheben.In seiner Rede vor den Vereinten Nationen im Jahr 2017 betonte PräsidentMirziyoyev die humanistischen Werte des Islam und die Bedeutung derWiederannäherung an das spirituelle und kulturelle Erbe. Im folgenden Jahr legteer persönlich den Grundstein für das Zentrum in Taschkent und beauftragte imvergangenen Jahr Beamte, die verlorenen Artefakte aufzuspüren.Die Experten des CIC haben in Museen, Privatsammlungen, Universitäten undInstitutionen nach den lange verschollenen Gegenständen gesucht.Die Exponate in London umfassen Artefakte aus der ersten und zweiten Renaissancein Usbekistan sowie aus der Regierungszeit von Tamerlan. Sie wurden Anfang desJahres bei den Auktionshäusern Sotheby's und Christie's in London ersteigert undsind nur ein Bruchteil der Schätze, die für das Zentrum beschafft wurden.Der Generaldirektor des CIC, Firdavs Abdukhalikov, sagte in London:"Ich möchte betonen, dass der Präsident der Republik Usbekistan nicht nur denBau des Zentrums initiiert und finanziert hat, sondern auch persönlich dieRückgabe dieser Kulturgüter in Auftrag gegeben hat. Dies ist eine sehrpersönliche und bewusste Mission, die wir mit einem starkenVerantwortungsbewusstsein erfüllen.""Unser Projekt zur Restaurierung dieser einzigartigen Artefakte aus der reichenVergangenheit Usbekistans ist eine der bedeutendsten kulturellen Initiativen inder modernen Geschichte unseres Landes. Es macht uns stolz, dass so vieleSchätze, die so lange in Usbekistan verloren waren, nun zurückgeführt werden, um