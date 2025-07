Kursverluste - Robuste Arbeitsmarktdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,14 Prozent auf 111,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,37 Prozent.

Belastet wurden die Kurse durch robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA. In der vergangenen Woche sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Auch die monatlichen offiziellen Arbeitsmarktberichte zeigten sich zuletzt robust. Die Daten sprechen eher gegen baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Dies stützt tendenziell den Dollar, auch wenn der Druck auf Notenbankchef Jerome Powell hoch ist. US-Präsident Donald Trump verlangt immer wieder Zinssenkungen und den Rücktritt von Powell.

An den Finanzmärkten bleibt weiter die US-Handelspolitik das beherrschende Thema. In der Nacht auf Donnerstag kündigte Trump unter anderem einen 50-prozentigen Zoll für Waren aus Brasilien ab 1. August angekündigt und verknüpfte dies mit scharfer Kritik an Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Dieser kündigte Vergeltungsmaßnahmen an und betonte, sein Land lasse sich von niemandem bevormunden./jsl/he