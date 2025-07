Größte Photovoltaik-Anlage des Landes Nordrhein-Westfalen/Erster landeseigener Solarpark geht in Betrieb (FOTO)

Erkrath (ots) - Die erste Freiflächen-Photovoltaikanlage des Landes

Nordrhein-Westfalen ist so groß wie zwei Fußballfelder. Sie wurde jetzt durch

den Minister der Finanzen, Dr. Marcus Optendrenk, und den BLB NRW eingeweiht -

und sie wird nicht die letzte bleiben.



4.100 Module auf einem Feld von rund 14.000 Quadratmetern: Der Bau- und

Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) hat in Erkrath am

Hubbelrather Weg mit fortschrittlicher Photovoltaik-Technologie den ersten

eigenen Solarpark errichtet. Gemeinsam mit Minister der Finanzen Dr. Marcus

Optendrenk, der Geschäftsführerin des BLB NRW, Gabriele Willems, und dem

Bürgermeister von Erkrath, Christoph Schultz, wurde die

Freiflächen-Photovoltaikanlage nun offiziell in Betrieb genommen. Sie erreicht

einen jährlichen Stromertrag von rund 1,5 Millionen Kilowattstunden und ist

damit neuer Spitzenreiter innerhalb des Landesbetriebes. Zum Vergleich: Private

Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern produzieren meist zwischen 5.000 und

15.000 Kilowattstunden pro Jahr.





"Nordrhein-Westfalen nutzt alle technologischen Chancen, um seine

Energieversorgung zukunftssicher, unabhängig, bezahlbar und klimafreundlich zu

machen", sagt Minister Dr. Optendrenk, dessen Ministerium die Fachaufsicht über

den BLB NRW obliegt. "Der erste landeseigene Solarpark zeigt, dass mit

Kreativität auch angesichts der knappen Ressource Platz Lösungen für

zukunftsweisende Energiegewinnung möglich sind. Die enorme Leistung der

Freiflächen-PV in Erkrath katapultiert die Solar-Offensive des Landes auf eine

neue Stufe."



Die Photovoltaik-Ausbauoffensive des Landes Nordrhein-Westfalen war in der

jüngsten Vergangenheit bereits eine Erfolgsgeschichte: 2024 war das bislang

produktivste Jahr des PV-Ausbaus auf Landesliegenschaften mit einem zusätzlichen

Ertrag von rund drei Millionen Kilowattstunden. Mit der Anlage in Erkrath und

einem voraussichtlichen Ertrag von rund 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr

kann mit einem einzigen Projekt ein großer, weiterer Meilenstein für 2025

hinzugefügt werden. Umgesetzt wurde das Projekt von der Niederlassung Düsseldorf

des BLB NRW.



Gabriele Willems freut sich über den Erfolg: "Wir haben die Geschwindigkeit beim

Photovoltaikausbau zuletzt immer weiter steigern können und sind damit auf einem

guten Weg, das Potenzial unserer Liegenschaften in den nächsten Jahren

sukzessive zu erschließen. Ich kann jetzt schon verraten: Die Anlage in Erkrath

wird nicht der letzte freistehende Solarpark bleiben."



Der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf landeseigenen Gebäuden und jetzt auch auf

Grundstücken ist ein wertvoller Beitrag, um die klimapolitischen Ziele der

Landesregierung umzusetzen. Als erstes Flächenbundesland hat Nordrhein-Westfalen

seine Klimaschutzvorhaben 2013 gesetzlich festgeschrieben. Zu den Zielen gehört

es, den Umfang der CO2-Emissionen insgesamt zu senken und als Landesverwaltung

bis 2030 bilanziell klimaneutral zu werden.



Pressekontakt:



Anne Röttsches

BLB NRW, Niederlassung Düsseldorf

Presse und Kommunikation

Tel.: +49 211 61707-307

Mobil: +49 174 2033518

Mail: presse@blb.nrw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63580/6074235

OTS: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW