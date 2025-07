Gemischte Börsen: DAX schwächelt, US-Märkte im Aufwind – Top- und Flopwerte

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Rückgang von 0,65% und steht aktuell bei 24.470,47 Punkten. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX leicht zulegen und notiert mit einem Plus von 0,15% bei 31.612,92 Punkten. Der SDAX zeigt sich besonders stark und verzeichnet einen Anstieg von 0,74%, womit er bei 18.168,27 Punkten steht. Der TecDAX hingegen blieb nahezu unverändert und sank leicht um 0,04% auf 3.974,38 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes in positiver Stimmung. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,50% und erreichte 44.675,23 Punkte. Auch der S&P 500 konnte zulegen und verzeichnete ein Plus von 0,24%, womit er bei 6.277,76 Punkten steht. Insgesamt zeigen die heutigen Marktentwicklungen eine unterschiedliche Performance der Indizes, wobei die deutschen Märkte gemischte Signale senden, während die US-Märkte von einer positiven Tendenz geprägt sind.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von BMW mit einem Anstieg von 3.93%.Sartorius Vz. folgt mit 3.35%, während Qiagen mit 2.96% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Veränderungen verzeichnen. Commerzbank führt die Liste mit einem Rückgang von 3.56% an, gefolgt von Allianz mit -2.27% und Siemens Energy mit -2.25%.Im MDAX sind die Topwerte ebenfalls stark. Die Kion Group verzeichnet einen Anstieg von 3.59%, während Gerresheimer mit 3.54% und Wacker Chemie mit 3.46% ebenfalls positiv abschneiden.Die Flopwerte im MDAX zeigen jedoch deutliche Verluste. RTL Group hat mit -5.82% den größten Rückgang, gefolgt von RENK Group mit -2.47% und Talanx mit -2.40%.Im SDAX sticht SILTRONIC AG mit einem beeindruckenden Anstieg von 6.72% hervor. Formycon folgt mit 5.53% und STRATEC mit 4.66%.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, angeführt von LPKF Laser & Electronics mit -2.59%, gefolgt von Suedzucker mit -2.28% und Alzchem Group mit -2.12%.Im TecDAX zeigt SILTRONIC AG erneut Stärke mit 6.72%, während Formycon mit 5.53% und Sartorius Vz. mit 3.35% ebenfalls zu den Gewinnern zählen.Die TecDAX-Flopwerte sind moderat, mit SUESS MicroTec, das um -1.91% gefallen ist, und Nagarro sowie Nemetschek, die beide -2.01% verzeichnen.Im Dow Jones führen Caterpillar mit 2.27%, Nike (B) mit 2.22% und American Express mit 2.05% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen geringfügige Rückgänge, angeführt von Verizon Communications mit -1.31%, gefolgt von Salesforce mit -1.22% und IBM mit -1.02%.Die Topwerte im S&P 500 sind besonders stark, mit United Airlines Holdings, das um 12.77% gestiegen ist, und Delta Air Lines (DE) mit 12.31%. Albemarle folgt mit 6.92%.Die Flopwerte im S&P 500 sind jedoch deutlich negativ, angeführt von Workday (A) mit -4.72%, gefolgt von AES mit -4.07% und Fortinet mit -4.04%.