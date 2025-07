Pasinex gibt Abschluss der Aktienausgabe zur Schuldenregelung bekannt

TORONTO, ON - 10. Juli 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen 28.766.306 Stammaktien an bestimmte Gläubiger (die „Schuldenregelungsaktien“) zur Tilgung von ausstehenden Schulden (die „Aktienausgabe zur Schuldenregelung“) in Höhe von insgesamt 2.157.473 C$ (die „Schulden“) gegenüber 1514341 Ontario Inc. („151 Ontario“), Seeley Holdings Ltd, Joachim Rainer („Rainer“), anderen Verkäufern und Direktoren ausgegeben hat. Die Ausgabe der Schuldenregelungsaktien erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) zu einem Preis von 0,075 $.