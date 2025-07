Wo Wissenschaft zu Wirtschaft wird / Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) prämiert UNITE als eines von zehn Leuchtturmprojekten für wissenschaftsbasierte Gründungen

Berlin (ots) - Berlin-Brandenburg bekommt eine eigene Startup Factory: UNITE

wurde heute von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche als eines von

bundesweit zehn Vorzeigeprojekten prämiert. Damit verbunden ist eine Förderung

von bis zu 10 Millionen Euro über die kommenden fünf Jahre - als Hebel auf das

durch UNITE bereits akquirierte private Investment.



Ziel von UNITE ist es, eine neue Generation von technologiegetriebenen

Gründungen aus der Wissenschaft hervorzubringen - mit Fokus auf Künstliche

Intelligenz, Gesundheit und grüne Technologien. Die Förderung ist Teil einer

Anschubfinanzierung, die den Aufbau von UNITE in den kommenden Jahren

ermöglicht. UNITE entsteht auf einem starken Fundament von über 250.000

Studierenden und 30.000 Forschenden an den Hochschulen und

Forschungseinrichtungen und vielen bereits im Startup-Ökosystem erfolgreich

tätigen Akteuren.





"UNITE ist das gemeinsame Zukunftsversprechen von Wissenschaft, Wirtschaft undPolitik. Wir wollen die Hauptstadtregion zum internationalen Hotspot fürDeep-Tech-Startups machen - und mit UNITE schaffen und verbinden wir dafür dieInfrastruktur, das Kapital und die Köpfe."- Laura Möller, CEO von UNITEPrivatinvestoren, Stiftungen und die Länder Berlin und Brandenburg legtenbereits den Grundstein für langfristige FinanzierungBereits vor der Bundesförderung wurde ein starkes finanzielles Fundament fürUNITE gelegt. Dem Ankerinvestor Berliner Sparkasse folgten Privatinvestoren,Stiftungen und Wirtschaftspartner wie Bayer , Spitzke und die Deutsche Telekom.Sie haben über 10 Millionen Euro zugesagt, um die unternehmerische Ausbildung,Startup-Programme und Strukturen von UNITE dauerhaft zu sichern. Das Land Berlinergänzt dies durch einen neu aufgelegten VC-Fonds, mit dem es sich an derSeed-Finanzierung für Deep-Tech-Startups beteiligen wird."Unser Ziel ist es, aus Forschung Marktführer von morgen zu machen. Wenn wir dieambitioniertesten Talente und Gründungen unterstützen wollen, müssen wir auchselbst überdurchschnittliche Qualität erreichen. Daran arbeiten wir ab soforthart."- Thomas Heilmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der UNITE gGmbH"UNITE wird ausgezeichnet und hat so großes Potenzial, weil wir breit undgemeinsam im Wissenschaftsraum Berlin-Brandenburg unterwegs sind. DieUniversitäten, die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und starkeaußeruniversitäre Forschungsinstitute in Berlin und Brandenburg - und mittendrindie Universitäten der Berliner Universitäts-Allianz - arbeiten Hand in Hand mitder Wirtschaft, Institutionen der Stadtgesellschaft und starken privatenFörderungen, um auf der neuen Transfer-Plattform Wirkung zu erzielen. Das ist