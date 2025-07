Der Kran als Schlüssel zur Automatisierung – PORR Innovationsprojekt als Teil der Digitalisierung von Baustellen

Digitale Innovationen sollen zudem Mehrwert und Nutzwert schaffen und eignen sich in der Baubranche sehr gut, die Effizienz und Sicherheit auf der Baustelle messbar zu erhöhen sowie die Arbeit der Mitarbeitenden zu erleichtern. Eines von vielen Beispielen stellt in diesem Kontext das Innovationsprojekt CRAHOI (Crane Hook Identification) dar, das nicht nur technisches Neuland betritt, sondern auch einen praxisnahen Beitrag zur Automatisierung von Arbeitsabläufen leistet. Aktuell befindet sich CRAHOI in der Testphase, mit Erprobungen auf Baustellen. Besonders geeignet sind Bauprojekte mit einem hohen Anteil an vorgefertigten Elementen, komplexen Logistikanforderungen und engen Zeitplänen – etwa innerstädtische Hochbauprojekte. An CRAHOI arbeiten PORRianerinnen und PORRianer gemeinsam mit Partnerunternehmen bereits seit über drei Jahren, derzeit auch auf der Baustelle LeopoldQuartier in Wien.

CRAHOI - vom Kranhaken zur Datenquelle

CRAHOI bzw. Crane Hook Identification ist ein System zur automatisierten Erkennung und Dokumentation von Kranbewegungen auf der Baustelle. Konkret wird der Kranhaken mithilfe einer Kombination aus Telematik-, Sensor- und Softwaretechnik in die Lage versetzt, Bauelementtransporte zu erkennen, zuzuordnen und zu dokumentieren – ohne manuelles Eingreifen. Dabei kommen passive RFID Tags zum Einsatz, die an Schlüsselelementen bzw. Bauteilen in der Vorproduktion (wie ein Pflaster) angebracht werden und einen Mikrochip sowie eine Antenne enthalten. Ihr großer Vorteil: Sie benötigen keine eigene Stromquelle, werden vom Lesegerät aktiviert und sind dadurch äußerst effizient und kostengünstig. RFID steht für Radio-Frequency Identification und ermöglicht die Identifikation und Nachverfolgung von Objekten mittels Funktechnologie.

Dabei werden mehrere Ziele verfolgt: bessere Nachvollziehbarkeit von Transportvorgängen, höhere Sicherheit sowie reduzierte Leerlaufzeiten beim Materialumschlag. In der Praxis bedeutet dies, dass beispielsweise der Transport eines konkreten Bauelements nicht nur automatisch erfasst, sondern dieses auch dem richtigen Zielort zugeordnet wird – in Echtzeit und vollständig digital. Besonders interessant: Die Technik funktioniert auch ohne Sichtbarkeit der Tags – bspw. nachts oder wenn die Tags verdeckt bzw. verschmutzt sind.