mehr Unternehmen befinden sich in einer Krisensituation

N.Y./München (ots) -



- Schwache Bilanzen, schlechte Ergebnisse und drohende Zölle setzen Unternehmen

europaweit unter Druck.

- Deutschland und Frankreich in Europa am stärksten betroffen .

- Deutlicher Anstieg der Notlagen bei Unternehmen in den Branchen Automobil und

Produktion



Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweit

führendes Beratungsunternehmen, veröffentlicht seinen halbjährlichen Report zu

Unternehmen in Notlage, den Alvarez & Marsal Distress Alert (ADA) (https://www.a

lvarezandmarsal.com/insights/european-corporates-primed-more-distress-audit-seas

on-begins) . Der Report betrachtet und bewertet die Finanzlage sowie die

Stabilität der Bilanz von mehr als 7.900 Unternehmen in Europa und im Mittleren

Osten.





