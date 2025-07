Westwing eröffnet neuen Store im Zentrum von München (FOTO)

München (ots) - Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, hat einen

temporären Store im Herzen Münchens eröffnet - die Stadt, in der das Unternehmen

gegründet wurde und bis heute seinen globalen Hauptsitz hat.



Der Store stellt einen wichtigen Schritt in Westwings Retail-Strategie dar und

ermöglicht Design-Liebhaberinnen und -Liebhabern im Heimatmarkt ein kuratiertes,

erlebbares Markenerlebnis. In unmittelbarer Nähe zum Odeonsplatz gelegen, mitten

in der Münchner Innenstadt, wird die Westwing-Welt zum Leben erweckt: mit einer

sorgfältig zusammengestellten Auswahl der Westwing Collection, saisonalen

Bestsellern und exklusiven Highlights.





"In einem Einzelhandelsumfeld, in dem sich viele Marken aus den Innenstädtenzurückziehen, haben wir bewusst einen anderen Weg gewählt", sagt Dr. AndreasHoerning, CEO von Westwing. "München ist für uns der Ort, an dem alles begann.Mit dem temporären Store rücken wir näher an unsere Zielgruppe vonDesign-Liebhaberinnen und -Liebhabern heran. Wir verbinden Inspiration mitdirekter Interaktion und stärken unsere Präsenz auf dem Weg zurDesign-Superbrand."Der Store vereint digitalen Komfort mit physischer Inspiration: Kundinnen undKunden können vor Ort in die Welt von Westwing eintauchen und Produkte perQR-Code direkt bestellen - mit schneller, reibungsloser Lieferung. AlsEchtzeit-Testfläche bietet der Store zudem die Möglichkeit, direktesKundenfeedback zu sammeln, neue Konzepte auszuprobieren und durch kuratierteErlebnisse vor Ort die Markenbindung zu vertiefen.Als zusätzliches Angebot unterstützt der Westwing Design Service Kundinnen undKunden bei der Entwicklung individueller Raumkonzepte und Einrichtungslösungenfür ihr Zuhause. So wird das Einkaufserlebnis durch persönliche Beratung unddirekte Produkterfahrung erweitert und die Bindung zur Marke nachhaltiggestärkt.Am 09. Juli 2025 präsentierte Westwing den neuen Store im Rahmen einesexklusiven Opening Events erstmals einer ausgewählten Runde ausPressevertreterinnen und -vertretern, Stylistinnen und Stylisten,Influencerinnen und Influencern sowie Stargäste Lucien Laviscount, bekannt ausEmily in Paris, und Veronika Heilbrunner. Unter dem kreativen Leitgedanken "AJourney Through Beautiful Living and Sensory Exploration" entstand einmultisensorisches Raumkonzept, das "Sensual Living" in den Mittelpunkt stellteund mit sorgfältig inszenierten Momenten alle Sinne ansprach - von visuellen biszu haptischen Erlebnissen. So wurde ein inspirierender Abend geschaffen, der denbesonderen Charakter des neuen Stores eindrucksvoll erlebbar machte. FotografClemens Porikys fing die besondere Stimmung und Energie des Events inausdrucksstarken Bildern ein.Im Anschluss an dieses temporäre Konzept ist für das kommende Jahr die Eröffnungeines permanenten Stores geplant - ein klares Signal für Westwings langfristigesEngagement im stationären Handel. Durch die intelligente Verzahnung von Online-und Offline-Erlebnissen schafft Westwing ein ganzheitliches Einkaufserlebnis,das seiner Vision als The Beautiful Living Company gerecht wird: Menschen dazuzu inspirieren, Wohnräume zu gestalten, die die volle Schönheit des Lebensentfalten.Über WestwingWestwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 18 europäischenLändern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination fürDesignliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einemkuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Dieintegrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services(Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitetzusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock thefull beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz inMünchen und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.Pressekontakt:Lea TumczykSenior Corporate Communications Managermailto:lea.tumczyk@westwing.de+49 89 550 544 - 397Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162295/6074306OTS: Westwing Group SE