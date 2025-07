Warum Trump die US-Wirtschaft gegen die Wand fahren wird!

Wenn die Märkte Donald Trump nicht Einhalt gebieten, wird der US-Präsident mit seinen Zöllen die US-Wirtschaft an die Wand fahren und die Weltwirtschaft massiv schwächen! Der Grund: die Importe in die USA werden aufgrund der Zölle zu teuer und daher unrentabel, die Exporte aus den USA gehen zurück, weil die Produktionskosten in den USA so stark steigen, dass die US-Produkte auf dem Weltmarkt keine Chance haben. Beispielhaft zeigt sich das bei den von Trump verhängten Zöllen auf Kupfer, Stahl und Aluminium: es wird Jahre dauern, bis man die Importe vielleicht (oder auch nicht) durch eigene Produktion ersetzen kann. Bis dahin aber steigen die Kosten in den USA, nicht aber im Rest der Welt (weil aufgrund der US-Zölle mehr Güter im heimischen Markt verbleien und so die Preise drücken. Hinzu kommt: Trump versteht das Prinzip der Zinsen nicht - weil er Zinsen lediglich aus der Sicht eines Immobilien-Spekulanten sieht (mehr dazu im Video)..

