Börsen Update USA - 10.07. - Dow Jones stark +0,65 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.741,27 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: McDonald's +2,95 %, 3M +2,50 %, Nike (B) +2,41 %, The Home Depot +2,33 %, Amgen +2,23 %

Flop-Werte: Walmart -1,49 %, Salesforce -1,41 %, Verizon Communications -1,06 %, IBM -0,46 %, Cisco Systems -0,33 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:53) bei 22.846,69 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +4,78 %, ON Semiconductor +3,91 %, Tesla +3,62 %, Old Dominion Freight Line +2,86 %, Synopsys +2,82 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -8,09 %, Atlassian Registered (A) -7,18 %, Autodesk -4,61 %, Fortinet -4,28 %, Zscaler -3,93 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.287,17 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: United Airlines Holdings +16,20 %, Delta Air Lines (DE) +13,10 %, Southwest Airlines +9,40 %, Teradyne +7,73 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +6,37 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -8,09 %, PTC -5,24 %, AES -4,88 %, Autodesk -4,61 %, Fortinet -4,28 %