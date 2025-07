Indonesiens berühmteste Reiseziele werden vorgestellt

BERLIN, 10. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Wonderful Indonesia , die offizielle Tourismuskampagne des Tourismusministeriums der Republik Indonesien, bringt diesen Juli ein Stück Paradies auf die Straßen von Berlin. Vom 1. bis 31. Juli 2025 setzt der indonesische Tourismus in der deutschen Hauptstadt mit einer Open-Bus-Tour und einer Out-of-Home-Kampagne (OOH) an den wichtigsten Hotspots der Stadt ein deutliches Zeichen.

OOH-Werbung ist an ikonischen Orten wie dem Kurfürstendamm zu sehen. Die Open-Bus-Kampagne deckt wichtige Routen ab, darunter das KaDeWe Kaufhaus, den Lützowplatz, das Kulturforum Tiergarten, den Potsdamer Platz, den Checkpoint Charlie, den Gendarmenmarkt, das Rote Rathaus, den Alexanderplatz, die Karl-Marx-Allee, die East Side Gallery, den Neptunbrunnen, das DomAquarée, den Lustgarten, Unter den Linden/Friedrichstraße, den Hauptbahnhof, das Brandenburger Tor, die Siegessäule und das Elefantentor.

Nach Angaben von Statistics Indonesia (BPS) erreichten die internationalen Touristenankünfte 1,31 Millionen, was einem Anstieg von 14,01 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allein im Mai 2025 belief sich die Zahl der europäischen Besucher auf 192.235, was einen Zuwachs von 1,06 % seit Jahresbeginn bedeutet, mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 17,08 Nächten. Mit dieser Dynamik ist Europa, einschließlich Deutschland, weiterhin ein vielversprechender Markt für den indonesischen Tourismus.

Indonesien strebt für das Jahr 2025 mehr als 2,5 Millionen europäische Touristen an, was etwa 17,3 % seines gesamten internationalen Tourismusziels entspricht. Allein aus Deutschland sollen bis zu 327.000 Besucher erreicht werden.

Diese Kampagne ist eine strategische Anstrengung von Wonderful Indonesia, um den Tourismus auf dem europäischen Markt zu fördern. Darüber hinaus unterstützt es die Vorzeigeprogramme des Tourismusministeriums, die auf eindringliche, persönliche und authentische Reiseerlebnisse abzielen - von der Gastronomie über den Meerestourismus bis hin zum Wellness-Tourismus. Diese Schwerpunktbereiche wurden auch von Tourismusministerin Widiyanti Putri Wardhana während ihrer Teilnahme an der weltgrößten Tourismusmesse Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin 2025 im vergangenen März hervorgehoben.

Die Kampagne spiegelt das Engagement von Wonderful Indonesia wider, das Bewusstsein für Indonesiens nachhaltige Tourismusinitiativen und integratives Wirtschaftswachstum zu stärken. Sie unterstreicht auch die Bereitschaft Indonesiens, internationale Touristen und Familien in einer sicheren, warmen und unvergesslichen Umgebung willkommen zu heißen.

Wonderful Indonesia ist sich bewusst, dass internationale OOH-Kampagnen wie diese eine wichtige Rolle dabei spielen, die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen und das Image Indonesiens als ein einladendes Reiseziel von Weltrang bei einem breiteren und gezielten Publikum zu stärken.

"Die Außenwerbung gibt uns die Möglichkeit, mit den Menschen in Echtzeit in Kontakt zu treten, inmitten ihres Alltagslebens. Indem wir diese Kampagne in eine europäische Großstadt wie Berlin bringen, wollen wir das Bewusstsein schärfen und mehr Reisende ermutigen, Indonesien als ihr nächstes Reiseziel in Betracht zu ziehen", sagte Widiyanti, Tourismusminister . "Diese Initiative hebt nicht nur unser touristisches Angebot hervor, sondern trägt auch dazu bei, die Erholung und das Wachstum der indonesischen Reisebranche zu unterstützen."

