Portugiesische Staatsairline TAP nimmt Kurs auf Privatisierung

"Wir sind überzeugt, dass es viele interessierte Parteien geben wird", erklärte Montenegro vor in Lissabon. Die Angebote würden aus finanzieller, technischer und strategischer Perspektive geprüft, so der Regierungschef weiter.

Die portugiesische Regierung plant, 49,9 Prozent der Anteile an TAP zu verkaufen. Dabei sollen 5 Prozent des Anteils für TAP-Mitarbeiter reserviert werden, wie Premierminister Luis Montenegro am Donnerstag bekannt gab. Die verbleibenden 44,9 Prozent können von einem oder mehreren Investoren übernommen werden.

TAP liegt ist die europäische Fluggesellschaft mit den meisten Verbindungen nach Brasilien. Darüber hinaus unterhält TAP eine starke Präsenz in Afrika und fliegt regelmäßig nach Nordamerika. Im vergangenen Jahr transportierte TAP 16 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 1,6 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Die Airline schrieb 2022 erstmals nach fünf Jahren wieder schwarze Zahlen und ist seitdem profitabel geblieben.

Die europäischen Fluggesellschaften Air France-KLM, Deutsche Lufthansa und der britische IAG-Konzern haben bereits öffentlich ihr Interesse an einer Beteiligung bekundet. TAP steht unter den wenigen verbleibenden staatlich geführten Fluggesellschaften in Europa zur Verfügung, in einem Markt, der zunehmend von den drei großen Konzernen dominiert wird. So hat Lufthansa erst im Januar eine Minderheitsbeteiligung an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways übernommen, während Air France-KLM im letzten Jahr eine Beteiligung an SAS AB erwarb.

Montenegro betonte, dass die Regierung sicherstellen möchte, dass der Hub der Airline weiterhin in Lissabon bleibt und dass wichtige Routen für das Land auch nach der Privatisierung gesichert sind. TAP verbindet die portugiesische Diaspora in Regionen wie Afrika und stellt auch eine wichtige Verbindung zwischen dem Festland und den Azoren sowie Madeira her.

Ein früherer Versuch, TAP zu privatisieren, war Anfang dieses Jahres gescheitert, als das Parlament die Mitte-rechts-Regierung nach einem Misstrauensvotum stürzte. Nach den Neuwahlen im Mai regiert die Regierung weiterhin mit einer Minderheit, was den Plan zur Verkauf von weniger als 50 Prozent der Airline in einem politisch sensiblen Umfeld erklärt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





