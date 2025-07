5 Gründe, warum Schwellenländer-Aktien jetzt besonders attraktiv sind

Historische Daten zeigen, dass Aktien aus Schwellenländern bei einem schwächeren US-Dollar oft besser abschneiden als globale Aktien. Nachdem der US-Dollar jahrelang durch starkes Wachstum und Kapitalzuflüsse gestützt wurde, verliert dieser Zyklus zunehmend an Dynamik. Ein schwächerer US-Dollar könnte daher den Schwellenländern zugutekommen, da deren Währungen und Aktienmärkte tendenziell von dieser Entwicklung profitieren.

Im Vergleich zu den USA sind viele Schwellenländer besser gegen die Auswirkungen von Zöllen gewappnet. Viele Unternehmen in Schwellenländern erzielen den Großteil ihrer Umsätze aus dem Binnenmarkt und sind daher weniger anfällig für die US-Handelspolitik. In Regionen wie Lateinamerika und Indien profitieren Unternehmen sogar von moderaten Einfuhrzöllen und einem starken Binnenkonsum.

3. Chinas Aufschwung nach den Turbulenzen

Trotz Herausforderungen wie der schwachen Konsumnachfrage und einem gebeutelten Immobilienmarkt ist China auf dem Weg der Erholung. Dank seiner technologischen Führerschaft und einer zunehmenden Innovationskraft – etwa bei Schnellladegeräten für Elektrofahrzeuge – zeigt sich das Land widerstandsfähig. Zudem hat die chinesische Regierung fiskalische und geldpolitische Anreize gesetzt, um das Wachstum anzukurbeln und Stabilität zu fördern.

4. Indiens Reformen und das Wirtschaftswachstum

Indien profitiert von Strukturreformen, die die Wirtschaft stärken, wie etwa die Förderung der Finanzialisierung und Investitionen in die Infrastruktur. Unternehmen in Indien zeigen hohe Eigenkapitalrenditen und starke Managementteams. Mit einer robusten Binnenwirtschaft und günstigen Faktoren wie niedrigen Rohölpreisen und einer starken Währung könnte Indien zu einem der größten Gewinner in den kommenden Jahren werden.

5. Schwellenländer treiben die globale KI-Revolution

Schwellenländer spielen eine zentrale Rolle in der globalen KI-Entwicklung. Insbesondere der Halbleitermarkt, der früher von den USA und Europa dominiert wurde, ist heute größtenteils in Asien angesiedelt – mit Taiwan als einem der größten Produzenten. Investoren, die in Schwellenländer investieren, profitieren von führenden Technologieunternehmen zu deutlich günstigeren Bewertungen als ihre US-Pendants.

Fazit: Chancen für selektive Investoren

Obwohl die Schwellenländer-Aktien von verbesserten Rahmenbedingungen profitieren, bleibt es wichtig, selektiv zu investieren. Wer die richtigen Unternehmen findet, kann von den attraktiven Bewertungen und der zunehmenden Markttiefe in Schwellenländern profitieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion