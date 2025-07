US-Sanktionen gegen Expertin Albanese 'inakzeptabel'

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen haben Sanktionen der Trump-Regierung gegen eine unabhängige UN-Berichterstatterin wegen der Kritik an Israel als "inakzeptabel" zurückgewiesen. Die Strafmaßnahmen gegen Francesca Albanese stelle "einen gefährlichen Präzedenzfall" dar, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York.

Zwar hätten Mitgliedsstaaten das Recht, Berichten der unabhängigen Experten zu widersprechen - Dissens könne jedoch innerhalb der UN-Architektur ausgetragen werden. "Einseitige Sanktionen gegen Sonderberichterstatter oder andere UN-Experten oder -Beamte sind inakzeptabel." Dujarric betonte, dass die italienische Juristin Albanese vom UN-Menschenrechtsrat in Genf eingesetzt wurde und Generalsekretär Guterres keine Autorität über ihre Arbeit habe.