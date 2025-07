Ministerin Warken macht Tempo bei Pflege und Kassenbeiträgen Für die Fachkräftesicherung in der Pflege will Gesundheitsministerin Nina Warken noch im Sommer zwei Gesetzentwürfe durch das Kabinett bringen. Das kündigte die CDU-Politikerin am Abend bei den Haushaltsberatungen im Bundestag an. Nach ihren Worten …