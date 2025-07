Positives Geschäftsergebnis und klare Strategie in einem herausfordernden Marktumfeld - Hauptversammlung bestätigt Kurs (FOTO)

Braunschweig (ots) - Auf der Hauptversammlung 2025 bekräftigt Nordzucker seinen

klaren Zukunftskurs - trotz stark gefallener Zuckerpreise in Europa erzielte das

Unternehmen ein deutlich positives Ergebnis und setzt mit der Strategie Fields

for Growth konsequent auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum. Die

Hauptversammlung entlastete Vorstand und Aufsichtsrat mit sehr großer Mehrheit

und unterstützt den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens.



Auf der heutigen Hauptversammlung der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding

AG in der Volkswagenhalle in Braunschweig haben die Aktionärinnen und Aktionäre

den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens bestätigt. Nordzucker erzielte im

Geschäftsjahr 2024/25 ein positives Ergebnis, trotz eines starken Preisverfalls

im EU-Zuckermarkt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit sehr großer Mehrheit

entlastet.









Aufgrund des angespannten Marktumfeldes sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr

von 2,923 Milliarden Euro auf 2,770 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis

(EBIT) lag bei 100 Millionen Euro nach 421 Millionen Euro im Vorjahr. Der

Jahresüberschuss vor Fremdanteilen betrug 84 Millionen Euro (Vorjahr: 326

Millionen Euro). Die EBIT-Marge lag bei 3,6 Prozent. Die australische

Tochtergesellschaft Mackay Sugar Ltd. trug 14 Millionen Euro zum Ergebnis bei.



"Trotz des angespannten Marktumfelds konnten wir ein deutlich positives

Konzernergebnis erzielen. Dabei haben wir von unserer wettbewerbsfähigen

Kostenstruktur und unserer guten Marktpositionierung, insbesondere in

Skandinavien, und dem guten Ergebnisbeitrag unserer australischen Aktivitäten

bei Mackay Sugar Ltd. profitiert", betont CEO Lars Gorissen.



Unternehmensstrategie Fields for Growth



Um die Auswirkungen volatiler Zuckerpreise in der EU zu verringern und

gleichzeitig das Konzernergebnis sowie die Dividende nachhaltig zu steigern und

zu stabilisieren, hat Nordzucker die Unternehmensstrategie unter dem Titel

Fields for Growth gezielt weiterentwickelt. Damit richtet sich der Fokus künftig

auf zwei eng verzahnte Handlungsfelder: "Wir stärken die Wirtschaftlichkeit

unseres Kerngeschäfts durch gezielte Investitionen in Nachhaltigkeit und

optimieren unsere Kostenstruktur durch umfassende Exzellenzprogramme.

Gleichzeitig treiben wir das Wachstum und die Diversifizierung unseres

Unternehmens konsequent voran. Unser Plan ist es, unsere Zuckerrohr-Aktivitäten

deutlich auszuweiten", erläutert CEO Lars Gorissen.



Aufsichtsrat begrüßt den Kurs des Unternehmens



"Der Aufsichtsrat befürwortet die Ausrichtung der überarbeiteten

"Der Aufsichtsrat befürwortet die Ausrichtung der überarbeiteten
Unternehmensstrategie Fields for Growth", unterstreicht Jochen Johannes Juister,





