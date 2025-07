Hisense als weltweit am schnellsten wachsenden Soundbar-Marke der letzten fünf Jahre anerkannt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, ein weltweit führender Anbieter von

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, gibt mit Stolz bekannt, dass das

Unternehmen von Futuresource Consulting als die weltweit am schnellsten

wachsende Soundbar-Marke der letzten fünf Jahre anerkannt wurde (basierend auf

dem Verkaufsvolumen von Soundbars von 2019 bis 2024). Diese Anerkennung

unterstreicht das Engagement von Hisense für Audio-Innovationen,

Premium-Performance zu bezahlbaren Preisen und Produkte, die bei Verbrauchern

weltweit Anklang finden.



Im Laufe der letzten fünf Jahre hat Hisense ein Soundbar-Portfolio entwickelt,

das allen Hörvorlieben und Umgebungen gerecht wird. Für diejenigen, die

professionelle Klarheit suchen, bietet die U-Serie einen Klang in

Studioqualität. Die AX-Serie bringt mit ihrem satten, multidimensionalen

Surround-Sound echten Dolby Atmos-Raumklang in Ihr Zuhause, während die HS-Serie

Dialoge und Bässe vertieft, um das TV-Erlebnis zu verbessern.







lobte den AX5125H für seine erschwingliche und dennoch beeindruckende

Dolby-Atmos-Leistung, und Japans VGP 2025 zeichnete den HS2000N mit einem "Gold

Prize" aus - und unterstrich damit Hisenses gelungene Mischung aus Innovation,

Qualität und Wert.



Jetzt hebt Hisense die Atmos-Soundbar-Leistung mit der Einführung der AX5140Q

und der AX3120Q auf ein neues Niveau. Beide Modelle verfügen über die

Hi-Concerto*-Technologie, welche die Audioverarbeitung zwischen Hisense TV und

Soundbar nahtlos synchronisiert. Dank dieser Innovation arbeitet die Soundbar

mit dem Fernsehgerät zusammen, um den Klang von beiden Geräten gleichzeitig zu

übertragen, das Klangfeld zu erweitern und ein wirklich beeindruckendes

Surround-Sound-Erlebnis zu bieten. Die AX3120Q liefert echten 3.1.2-Kanal Dolby

Atmos- und DTS:X-Sound, der Zuhörerinnen und Zuhörer in jede Richtung in

eindringlichen Klang einhüllt, während ein kabelloser 6,5-Zoll-Subwoofer für

donnernde Bässe sorgt, die jedem Raum eine dynamische Bühnenatmosphäre

verleihen. Die AX5140Q erweitert diese Grundlage mit einem 5.1.4-Kanal-Layout

und vier nach oben gerichteten Lautsprechern, um eine 360-Grad-Audio-Oase zu

schaffen. Die kabellosen hinteren Surround-Lautsprecher vervollständigen die

Klanglandschaft und sorgen für Höheneffekte und einen einhüllenden Klang, der

Zuhörerinnen und Zuhörer mitten in jede Szene versetzt. Darüber hinaus bietet

die AX5140Q mit Room Fitting Tuning eine KI-gesteuerte Funktion, die die

Raumakustik analysiert und den Klang automatisch an die jeweilige Umgebung

anpasst, um eine präzise, personalisierte Audiowiedergabe zu gewährleisten . Seite 1 von 2 Seite 2 ►





