Onco-Innovations stärkt seine klinische Führungskompetenz durch die Ernennung von Dr. Islam Mohamed zum Advisory Board Chair

Dr. Islam Mohamed, erfahrener Radioonkologe, klinischer Forscher und Biotechnologieberater, ist seit über zwei Jahrzehnten an der Schnittstelle von Onkologie und Innovation tätig. Nach seinem BSc-Abschluss (Honours) in Genetik schlug er eine Laufbahn in der Medizin ein und schloss im Jahr 2000 seine Fachausbildung in Radioonkologie ab. Bei BC Cancer hat er eine bemerkenswerte klinische Existenz mit Schwerpunkt auf Lungen-, Brust-, Hautkrebs und Sarkomen aufgebaut und ist für sein Fachwissen im Bereich der stereotaktischen Bestrahlung bekannt.

Dr. Mohamed hat zahlreiche klinische Prüfungen sowohl auf lokaler als auch auf Provinzebene geleitet, die zu Fortschritten bei der Behandlung von Brust-, Lungen- und oligometastasierten Krebserkrankungen beigetragen haben. Darüber hinaus war er Mitglied in Ethikausschüssen für die Forschung und in nationalen Ausschüssen für klinische Studien, wo er Behandlungsstandards und Strategien für die klinische Forschung in Kanada mitgestaltet hat.

Neben seiner klinischen Expertise besitzt Dr. Mohamed auch ein umfassendes Wissen über das Ökosystem der Gesundheitstechnologie. Er berät und investiert in aufstrebende kanadische Biotech-Unternehmen, darunter Linax Technologies, IllumiSonics und ASEP Medical, wobei sein Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die transformative Diagnostik, Therapeutika und Plattformtechnologien entwickeln. Seine Erfahrung als Kliniker, Forscher und Unternehmer macht ihn zu einem strategischen Experten hinsichtlich der Bewertung von Innovationen, der Leitung von translationaler Forschung und der Förderung von Wertschöpfung.