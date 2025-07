Hisense zum neunten Mal in Folge unter den Top 10 von "Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2025"

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, ein weltweit führender Anbieter von

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, wurde im kürzlich veröffentlichten

Ranking "Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2025", das gemeinsam von

Google und Kantar erstellt wird, erneut in die Top 10 der globalen chinesischen

Marken gewählt. Hisense rangiert insgesamt auf Platz 8 und ist damit zum neunten

Mal in Folge in den Top 10 vertreten. Damit bleibt das Unternehmen die

bestplatzierte TV-Marke auf der Liste.



Das BrandZ-Ranking bewertet die globale Stärke chinesischer Marken anhand einer

umfassenden Methodik, die finanzielle Performance, Verbraucherwahrnehmung,

Markenstärke und internationale Präsenz berücksichtigt. Die anhaltende globale

Dynamik von Hisense spiegelt die langfristigen Investitionen in lokalisierte

FuE-, Produktions- und Marketing-Aktivitäten in zahlreichen internationalen

Märkten wider. Derzeit betreibt Hisense über 31 Forschungs- und

Entwicklungszentren, 36 Industrieparks und Produktionsstätten sowie 64

Niederlassungen in Übersee.





