Neue Forschung in JNCCN bietet Gewissheit über die Prognose von lokalisiertem Prostatakrebs

PLYMOUTH MEETING, Pa., 11. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Neue Forschungsergebnisse, die in der Juli-Ausgabe 2025 des JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network veröffentlicht wurden, zeigen, dass 90 % der Menschen, bei denen nicht metastasierender Prostatakrebs mit niedrigem Risiko im späteren Lebensalter diagnostiziert und gemäß den NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) behandelt wurde, ihre Krebserkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Ende ihrer Lebenserwartung überleben werden. Bei denjenigen mit nicht metastasiertem Krebs mit höherem Risiko und einer längeren Lebenserwartung lag diese Wahrscheinlichkeit immer noch bei über 65 %.

Die Forscher untersuchten 62.839 Personen, bei denen zwischen 2000 und 2020 in Schweden nicht-metastasierender Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Alle wurden in eine definierte Risikokategorie eingestuft, hatten eine Lebenserwartung von mehr als drei Jahren und wurden gemäß den evidenzbasierten, auf einem Expertenkonsens beruhenden Empfehlungen der NCCN Guidelines für Prostatakrebs behandelt. Diejenigen mit Krebs mit niedrigem und mittlerem Risiko hatten ein sechsmal höheres Risiko, an anderen Ursachen als Prostatakrebs zu sterben. Bei Personen mit Hochrisikokrebs war die Wahrscheinlichkeit, an anderen Ursachen zu sterben, immer noch doppelt so hoch.

„Unsere Daten unterstützen die Einhaltung der Leitlinienempfehlungen für die Behandlung von Prostatakrebs", sagte der leitende Forscher Pietro Scilipoti, MD, von der Universität Uppsala in Schweden und dem IRCCS San Raffaele Hospital in Italien. „Bei einer leitliniengerechten Behandlung leben die meisten Menschen mit Prostatakrebs nach der Diagnose noch viele Jahre. Dazu gehört auch die aktive Überwachung als hervorragende Behandlungsstrategie für entsprechend ausgewählte Personen".

Der Gleason score/Grade Group, das klinische TNM-Stadium, die Behandlungsdaten und andere Informationen für die Studie stammen aus dem National Prostate Cancer Register (NPCR) von Schweden. Die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Diagnose wurde anhand des Alters und der Komorbidität berechnet. Todesdatum und Todesursache wurden dem Cause of Death Register entnommen.