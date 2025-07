YPO wählt Debby Carreau 2025-2026 zur globalen Vorsitzenden NEW YORK, 11. Juli 2025 /PRNewswire/ - YPO, die globale Führungsgemeinschaft von Chief Executives in mehr als 150 Ländern, gibt mit Stolz die Ernennung von Debby Carreau zur Global Chairman des YPO Board of Directors bekannt, dem höchsten gewählten …