miraDry erhält EU MDR-Zertifizierung und erweitert Indikationen zur Schweiß-, Geruchs- und Haarreduzierung in ganz Europa

„Der Erhalt der CE-Kennzeichnung im Rahmen des neuen MDR-Verfahrens mit erweiterten Indikationen für das miraDry-System spiegelt unser Engagement für hochwertige Innovationen wider", sagte Robert Catlin, Chief Executive Officer von miraDry. „Wir sind stolz darauf, eine langfristige, bewährte Lösung anbieten zu können, um die wachsende Nachfrage nach Achselschweiß, Geruchs- und Haarreduzierung in Europa zu befriedigen und gleichzeitig einen Mehrwert für die Anbieter zu schaffen."

Die Nachfrage nach dauerhaften Lösungen für die Achselhöhlen steigt rapide an. Prognosen zufolge wird der europäische Deodorantmarkt bis 2031 ein Volumen von 16,15 Milliarden Dollar erreichen1, wobei allein in Großbritannien über 50 Millionen Verbraucher regelmäßig Deodorants kaufen2. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass Laser-Haarentfernung in der Region bis 2032 auf 1,22 Milliarden Dollar anwachsen wird, wobei die Achselhöhlen zu den am häufigsten behandelten Bereichen gehören3.

„Diese Zertifizierung unterstreicht die klinische Leistungsfähigkeit und die regulatorische Stärke von miraDry", sagte Irene Mo, Vice President of Quality and Regulatory bei miraDry. „Wir haben eine Technologie entwickelt, die den strengen internationalen Standards entspricht und sicher und lang anhaltend Schweiß, Geruch und Haare entfernt."

miraDry ist nach wie vor das einzige von der FDA zugelassene und mit dem CE-Zeichen versehene System zur dauerhaften Reduzierung von Schweiß, Geruch und Haarfollikeln, das jetzt durch die EU-MDR-Zertifizierung und eine verbesserte Behandlung unterstützt wird. miraDry reduziert nachweislich den Geruch in 97 % der behandelten Achselhöhlen4, wobei 89 % der Patienten nicht mehr durch Achselhöhlengeruch belästigt werden5. miraDrys einzigartige Wirkungsweise ist im Gegensatz zu Laser-Haarentfernungsgeräten unabhängig von Haut- und Haarfarbe und reduziert nachweislich die Behaarung bei den Fitzpatrick-Hauttypen I-V um 70 %6.

Über miraDry

miraDry ist eine innovative, FDA-zugelassene Behandlung, die eine lang anhaltende Lösung für übermäßigen Achselschweiß, Geruch und Haare bietet. Die sichere, sofortige und nicht-chirurgische Behandlung miraDry reduziert effektiv die Schweißdrüsen und Haarfollikel in den Achselhöhlen und bietet dauerhafte Ergebnisse und 90 % Patientenzufriedenheit. miraDry ist die erste und einzige Behandlung dieser Art und wird weltweit angeboten, mit bisher mehr als 500.000 behandelten Patienten, Tendenz steigend. Erfahren Sie mehr unter miraDry.com.

