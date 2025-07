Gemeinsame Ausstellungsfläche erzielt mehr als eine Million Besucher

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) - Der Ausstellungsraum, in dem sich die

slowakische Ausstellung befindet, hat einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht:

er hat die Marke von einer Million Besuchern überschritten. Die Slowakei

präsentiert sich in der Ausstellungshalle Common C, die zu den beliebtesten

Hallen der Messe gehört. Neben unserem Land sind 10 weitere Länder im

gemeinsamen Ausstellungsraum untergebracht: Kroatien, Slowenien, Montenegro, San

Marino, Ukraine, Israel, Gabun, Guatemala, Panama und Uruguay.



"Die Weltausstellung ist eine außergewöhnliche Plattform für die Präsentation

von Ländern. Mit unserer nationalen Ausstellung präsentieren wir Besuchern die

Besonderheiten und Einzigartigkeiten der Slowakei, wecken so ihre Neugier und

leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Incoming-Tourismus. Die mehr

als eine Million Besucher, die unseren gemeinsamen Ausstellungsraum besucht

haben, zeigen deutlich, dass sich die Slowakei auf dem weit entfernten

asiatischen Markt effektiv präsentiert und mit ihrer Werbung auf internationaler

Ebene sichtbare Ergebnisse erzielt", sagte Matej Fekete, Generaldirektor der

nationalen Tourismusförderungsorganisation SLOVAKIA TRAVEL .





Um den Erfolg des einmillionsten Besuchers in der gemeinsamen Halle C, in der

sich die Slowakei befindet, zu feiern, haben die einzelnen Länder eine besondere

Veranstaltung vorbereitet, die für alle zugänglich ist. Das Vormittagsprogramm

richtete sich an Kinder, die durch Zeichnen und Ausmalen die Vielfalt der Länder

spielerisch erkunden konnten. Der Nachmittag war Aktivitäten für Erwachsene

gewidmet, darunter ein unterhaltsames Quiz und ein Wissenswettbewerb über die

Länder, die zusammen mit der Slowakei in der gemeinsamen Halle vertreten sind.



"Wir freuen uns sehr, dass wir in der Halle C, in der sich unsere slowakische

Ausstellung befindet, die Marke von einer Million Besuchern überschritten haben.

Dies ist ein Beweis dafür, dass die Slowakei auf der Weltausstellung sichtbar

ist und eine bedeutende internationale Wirkung im Sinne einer positiven Werbung

für das Land hat", schloss Michaela Kovacicová, Generalkommissarin der

slowakischen Beteiligung an der Weltausstellung EXPO Osaka .



SLOVAKIA TRAVEL ist eine nationale Organisation zur Förderung des Tourismus in

der Slowakei. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Tourismus auf dem in-

und ausländischen Markt.



