KT&G führt seine globale Marke ESSE in Deutschland ein und steigt damit voll in den europäischen Markt ein

SEOUL, Südkorea, 11. Juli 2025 /PRNewswire/ -- KT&G hat mit der Einführung von „ESSE", der weltweiten Nummer 1 unter den Superslim-Marken, eine umfassende Expansion in Europa eingeleitet.

Am 3. Juli begann KT&G mit dem Verkauf von ESSE in Großstädten wie Berlin, Dortmund und München durch seinen lokalen Partner Hauser (https://www.hauser-augsburg.de), wobei eine kontinuierliche Ausweitung des Vertriebsgebiets geplant ist. Für die Markteinführung sind zwei Produkte vorgesehen, die als „Superslim" charakterisiert werden und auf die stilistischen Bedürfnisse der lokalen Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnitten sind: „ESSE Blue" und „ESSE Red".

Der deutsche Markt ist einer der größten in Europa und ein wichtiger Schauplatz für globale Marken. Die Lebensgewohnheiten der Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem deutschen Tabakmarkt ändern sich in letzter Zeit rasch, und die Nachfrage nach Superslim-Marken nimmt zu.

KT&G hat seine globale Wettbewerbsfähigkeit bereits durch den Export von über 800 Marken, darunter auch „ESSE" , in rund 140 Länder unter Beweis gestellt. Das Unternehmen verfolgte die Strategie, den deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine neue Option zu bieten, die auf der Qualität und der Markenkraft der weltweiten Nummer 1 unter den Superslim-Marken basiert. Mit dieser Einführung will KT&G seinen Marktanteil und seinen Bekanntheitsgrad in Europa ausbauen.

Ein KT&G-Sprecher erklärte: „ESSE ist bereits in vielen Ländern als wettbewerbsfähiges, stilvolles Produkt anerkannt und hat sich zur weltweiten Nummer 1 der Superslim-Marken entwickelt. Wir werden unseren Einfluss in Deutschland durch die herausragenden Eigenschaften unseres Produkts weiter ausbauen."

Die Marke „ESSE" , die 1996 in Korea ins Leben gerufen wurde, begann 2001 mit der weltweiten Expansion in die Länder des Nahen Ostens und nach Russland. Seitdem ist die Liste der Exportziele kontinuierlich auf rund 90 globale Märkte angewachsen, darunter auch indonesische, lateinamerikanische und afrikanische Märkte. 2024 hatte das weltweite Bruttoverkaufsvolumen 430 Milliarden Zigaretten erreicht, was etwa ein Drittel des weltweiten Marktes für Superslim-Produkte entspricht.

KT&G, der Hersteller der globalen Marke ESSE, ist ein großes koreanisches Unternehmen, das auf dem koreanischen Markt für NGP (Next Generation Products), gesunde funktionelle Lebensmittel und brennbare Zigaretten eine führende Position innehat. Außerdem ist es ein globales Unternehmen, das mit Stand 2024 rund 870 Marken in 148 Ländern vertreibt.

