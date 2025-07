DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die "Handelsblatt" zu Förderung von Erdgas in Deutschland:

"Es lässt sich also zweifelsfrei sagen: In Deutschland gefördertes Erdgas ist besser für das Klima als importiertes LNG aus den USA. Vor diesem Hintergrund sollte Deutschland unbedingt seine eigenen Reserven nutzen. Eben für das Klima. Doch selbst das Abkommen für eine neue Plattform in der Nordsee wird hier zum Spießrutenlauf. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hat bereits angekündigt, dass er dieses Projekt nicht unterstützen werde. Klagen von der Deutschen Umwelthilfe und anderen Organisationen gibt es bereits. Selbstverständlich sollte man jegliche Gasförderung kritisch betrachten. Schließlich stellt sie einen massiven Eingriff in die Umwelt dar, der Folgen für das Klima und damit für alle Lebewesen hat. Aber eines ist klar: Nirgendwo sind die Umweltstandards und Sicherheitsvorschriften so hoch wie in Deutschland und Europa."/yyzz/DP/men