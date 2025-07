Herrmann genervt über Dauerkritik an Grenzkontrollen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist zunehmend genervt von der Dauerkritik an den deutschen Grenzkontrollen. "Dieses ständige Gemaule und Genörgel an den Grenzkontrollen der Bundespolizei ist völlig verfehlt", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Dauerkritik von Grünen und Linken und "leider auch von manchen Sozialdemokraten" vergesse die Sicherheitsinteressen Deutschlands.

"Die europäische Entwicklung wird nicht von den deutschen Grenzkontrollen infrage gestellt, sondern von den völlig unzureichenden Kontrollen an manchen EU-Außengrenzen", betonte Herrmann. Er sehe darin einen krassen Verstoß gegen europäisches Recht - ebenso wie in der Weigerung Italiens, Flüchtlinge nach dem Dublin-Abkommen zurückzunehmen. "Nach Medienberichten konnte in diesem Jahr nicht ein einziger Dublin-Fall nach Italien rücküberstellt werden", betonte der CSU-Politiker.