Trump verhängt 35-Prozent-Zölle auf Kanada-Importe in die USA

US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstagabend an, ab dem 1. August 2025 Zölle in Höhe von 35 Prozent auf kanadische Importe zu erheben. Dieser Schritt erfolge als Reaktion auf Kanadas Vergeltungszölle sowie Trumps Unzufriedenheit mit der Zusammenarbeit im Kampf gegen den Fentanyl-Schmuggel. In einem Brief an den kanadischen Premierminister Justin Trudeau erklärte Trump, dass die Zölle weiter erhöht werden könnten, sollte Kanada Vergeltungsmaßnahmen ergreifen.

"Anstatt mit den Vereinigten Staaten zu kooperieren, hat Kanada eigene Zölle verhängt", schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Er verband die Entscheidung mit der Fentanyl-Problematik und stellte klar, dass eine Anpassung der Zölle in Erwägung gezogen werde, wenn Kanada aktiv gegen den Drogenhandel vorgehe. Carney widersprach dem und betonte, Kanada habe "wichtige Fortschritte" im Kampf gegen Fentanyl erzielt und werde weiterhin mit den USA zusammenarbeiten.