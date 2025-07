DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE NACH REKORD - Der Dax nimmt am Freitag etwas mehr Abstand von seinem am Donnerstag erreichten Rekord. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.394 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax in den ersten Handelsminuten bei 24.639 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Nach rund 24 Prozent Plus im laufenden Jahr fehlten dann jedoch Anschlusskäufe und der Tag endete leicht im Minus. Auf Wochensicht blieb der Dax damit mit 2,8 Prozent im Plus.

USA: - S&P 500 MIT REKORD - In einem insgesamt verhaltenen Handel ist der marktbreite S&P 500 am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert. Der Dow Jones Industrial legte ebenfalls zu und ist damit weiter auf dem Weg, die Marke von 45.000 Punkten zurückzuerobern. Der technologielastige Nasdaq 100 gab leicht nach. Er hatte allerdings schon am Vortag eine Bestmarke erreicht. Der Dow schloss 0,43 Prozent höher auf 44.650,64 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während die Märkte in China freundlich tendierten, sanken die Kurse in Japan leicht. Der Zollstreit der USA mit dem Rest der Welt und die damit verbundene Unsicherheit belastet weiter. In China sorgt aber die Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen weiter für etwas Rückenwind. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 1,3 Prozent und der Hang-Seng -Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,9 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank hingegen leicht.

^

DAX 24.456,81 -0,38%

XDAX 24.459,47 -0,62%

EuroSTOXX 50 5.438,27 -0,14%

Stoxx50 4.572,20 0,51%



DJIA 44.650,64 0,43%

S&P 500 6.280,46 0,28%

NASDAQ 100 22.829,26 -0,16%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,62 0,05%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1677 -0,20%

USD/Yen 147,08 0,56%

Euro/Yen 171,75 0,37%°



BITCOIN:



^

Bitcoin 116.971 0,81%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



^

Brent 68,72 0,08 USD WTI 66,71 0,14 USD°

/jha/