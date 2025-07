BMW knallt dynamisch hoch

Nach einem erfolgreichen Test einer Horizontalunterstützung aus dem Jahr 2022 um 67,58 Euro hat sich die BMW-Aktie seit den Vorjahreshochs von 115,35 Euro wieder fangen können und ist Ende letzten Jahres in eine grobe Seitwärtsphase übergegangen. Hierbei wurde ein möglicher Buy-Trigger um 86,54 Euro für das Papier ermittelt, den es für ein größeres Kaufsignal unbedingt gilt, zu überwinden. In der Folge könnten Kursgewinne an 92,50 und darüber sogar in den Bereich von rund 100,00 Euro ausgerufen werden. Ein passender Turbo-Call-Optionsschein WKN DU0YQL wird gleich im Anschluss vorgestellt. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne könnte zeitweise aber noch Abschläge auf 79,57 Euro und damit den 50-Wochen-Durchschnitt auslösen. Zunehmend kritisch dürfte es erst für die BMW-Aktie unterhalb von 71,00 Euro werden, eine solche Entwicklung könnte sogar die Jahrestiefs bei 62,96 Euro wieder in den Fokus rücken.

Trading-Strategie: