Trotz Erholung im Verkaufssignal

Nachdem die McDonald’s-Aktie durch den Bruch der Kursmarke von 304,00 US-Dollar ihren vorherigen Aufwärtstrend verlassen hatte, kam es zu Abschlägen bis auf 283,47 US-Dollar bis Ende Juni. Dort drehte der Wert und steuerte in den vergangenen Tagen die erste markante Hürde von rund 300,00 US-Dollar an. Zwar könnte auf Tagessicht noch eine weitere Kaufwelle bis an 308,30 US-Dollar ausgebildet werden, im Anschluss allerdings sollte das übergeordnete Verkaufssignal wieder aufgenommen werden und würde Short-Chancen bis auf 276,53 US-Dollar ermöglichen. Die aktuelle Situation bietet für Bullen oder Bären gleichwertige Chancen, wobei übergeordnet das Verkaufssignal im Hinterkopf behalten werden sollte. Passende Scheine für die eine oder andere Richtung werden gleich im Anschluss vorgestellt.

Trading-Strategie: