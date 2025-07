DAX nach frischem Rekord schwächer

Das nach dem erfolgreichen Ausbruch aus einem kurzzeitigen Konsolidierungstrend aktivierte Long-Signal beim DAX ist weiterhin aktiv und birgt auf Sicht der nächsten Tage und Wochen weitere Anstiegschancen auf 24.730 und übergeordnet 24.961 Punkte. Bereits investierte Anleger ziehen dagegen ihre Stopps ein Stück weit über den zurückliegenden Abwärtstrend her. Um keinen Rückfall mehr auf 24.120 Punkte zu riskieren, sollte der DAX am letzten Handelstag dieser Woche möglichst das Niveau von 24.420 verteidigen können, um einen raschen Anstieg an die genannten Ziel Marken zu ermöglichen. Anderenfalls würden in einem kurzfristig bärischen Szenario Verluste sogar auf 24.000 Punkte im Rahmen eines Rücklaufs zurück auf das Ausbruchsniveau aufkommen. Sicherlich dürfte eine gütliche Einigung der USA und der EU im Zollstreit den Risikohunger der Investoren wieder anfachen.

Aktuelle Lage