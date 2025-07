UBS stuft SANOFI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Matthew Weston passte seine mittelfristigen Schätzungen am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht an aktuelle Währungsprognosen an. Wie bei allen von ihm beobachteten Unternehmen, die in Franken oder Euro berichten, sei das zweite Quartal wohl von massivem Währungsgegenwind durch die Dollar-Schwäche geprägt gewesen. Dieser dürfte Umsatz- und Ergebniswachstum auch im zweiten Halbjahr und 2026 bremsen. Den Währungsfaktor herausgenommen, laufe es bei den Franzosen allerdings grundsätzlich solide./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 83,78EUR auf Tradegate (11. Juli 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A