Bitcoin setzt Rekordjagd fort - Kurs überspringt 118.000-Dollar-Marke

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin setzt seine Rekordjagd mit rasantem Tempo fort. Am Freitag stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp im frühen Handel bis auf 118.426 US-Dollar und übersprang damit die nächste Tausender-Marke innerhalb weniger Stunden.

Am Donnerstag hatte der Bitcoin im späten Handel noch weniger als 114.000 Dollar gekostet. Im Wochenverlauf legte der Bitcoin um rund 10.000 Dollar oder etwas mehr als acht Prozent zu und knüpfte damit an seinen Höhenflug seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten im November 2024 an.