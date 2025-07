Britische Wirtschaft schrumpft überraschend weiter

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaftsleistung ist im Mai wegen einer schwachen Industrieproduktion erneut gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent gefallen, teilte das nationale Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Im April war das Bruttoinlandsprodukt im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gesunken. Das war der erste Rückgang seit Oktober. Die erneut gefallene Wirtschaftsleistung kommt für Experten überraschend - diese hatten mit einer leichten Erholung gerechnet. Ein Grund für das Minus im Mai war der deutliche Rückgang der Industrieproduktion. Diese fiel im Vergleich zum April um 0,9 Prozent und damit noch etwas stärker als im Vormonat./zb/stk