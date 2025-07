UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich nach einer hauseigenen Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 535 Franken auf "Sell" belassen. Bei dem Schweizer Versicherer habe der Fokus der Investoren auf der Margenentwicklung angesichts rückläufiger Preise bei Großrisiken für Unternehmen gelegen, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. Es sei offenbar eine Herausforderung, die Margen in diesem Bereich zu behaupten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 14:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 593,1EUR auf Lang & Schwarz (11. Juli 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 535

Kursziel alt: 535

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m