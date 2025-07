Bitcoin im Ausnahmezustand – 1.000 Dollar Plus pro Stunde?!

Die Bitcoin-Rallye zeigt keine Anzeichen von Ermüdung: Am Freitagmorgen erreichte die größte Kryptowährung der Welt ein neues Allzeithoch von 118.050 US-Dollar – ein Plus von 6,18 Prozent binnen 24 Stunden (Stand: 8:30 Uhr MESZ). Die Marke von 120.000 US-Dollar rückt damit in greifbare Nähe.

ETF-Zuflüsse treiben Bitcoin