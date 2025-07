Inspiration meldet vielversprechende Ergebnisse der AMRT-Fernerkundungsuntersuchung auf dem Gold-/Kupferprojekt Rottenstone North in Saskatchewan

Vancouver, British Columbia – 11. Juli 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich mitzuteilen, dass im Zuge seiner jüngsten Fernerkundungsuntersuchung mittels Atomic Mineral Resonance Tomography (AMRT) über dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Rottenstone North (das „Projekt“ oder das „Konzessionsgebiet“) im Norden Saskatchewans mehrere vorrangige Bohrziele ermittelt wurden. Diese Ziele befinden sich unweit der Grenze zum Konzessionsgebiet im Besitz von Ramp Metals Inc., direkt angrenzend an die Kupfer-/Gold-Sulfid-Entdeckung Rush von Ramp (siehe Pressemeldung von Ramp Metals Inc. vom 6. Juni 2025) (Abbildung 1). Der Großteil der ermittelten Ziele liegt entlang dieser östlichen Grenze und bietet großes Potenzial für eine weitere Exploration. Das Unternehmen plant nun, diese vorrangigen Ziele im Zuge eines bevorstehenden Bohrprogramms zu erproben.