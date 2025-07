Aktien Asien Zollunsicherheit belastet - Japan schwächelt Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben sich am Freitag uneinheitlich entwickelt. Auf Wochensicht hat sich an den Märkten der Region Asien-Pazifik wenig getan. Marktteilnehmer blieben damit vor dem Wochenende vorsichtig. Analyst Jochen …