XRP, Ethereum und Solana steigen zweistellig!

Mit einem aktuellen Kurs von 2,59 US-Dollar liegt XRP am Freitagmorgen 7,3 Prozent im Plus, im Wochenvergleich sogar über 16 Prozent (Stand: 10:00 Uhr MESZ). Der jüngste Kursschub wurde maßgeblich durch den Ausbruch aus einer fallenden Keilformation ausgelöst – begleitet von einem Handelsvolumen von 219,3 Millionen US-Dollar, was 168 Prozent über dem 24-Stunden-Durchschnitt lag.

Ein weiteres bullisches Signal liefert die Blockchain-Datenanalyse: Whale-Wallets mit mehr als 1 Millionen XRP halten nun insgesamt über 47,3 Milliarden Token – ein klarer Hinweis auf steigende institutionelle Beteiligung.

Auch fundamental gibt es Rückenwind: Ripples hauseigener Stablecoin RLUSD hat jüngst die Marke von 500 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung überschritten. Analysten werten dies als Stärkung des XRP-Ökosystems. Parallel wächst der Optimismus über einen positiven regulatorischen Ausgang in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum.

Ethereum: ETF-Zuflüsse und Tokenisierungsboom

Ethereum notiert aktuell bei 3.027 US-Dollar, was einem Anstieg von 8,2 Prozent auf Tagesbasis entspricht und über 18 Prozent auf Wochensicht. Damit markiert ETH den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten.

Hintergrund für die bullische Bewegung ist ein zunehmendes Interesse institutioneller Anleger, sowohl über Spot-ETFs als auch direkte Käufe. Allein in diesem Monat flossen über 500 Millionen US-Dollar in ETH-bezogene ETFs.

Auch die narrative Komponente gewinnt an Zugkraft: Ethereum profitiert zunehmend von seiner Rolle als Tokenisierungs- und Settlement-Infrastruktur im digitalen Finanzsystem. Analysten wie Joel Kruger (LMAX Group) sehen eine Renaissance von Ethereum als Basis-Layer der kommenden Krypto-Infrastruktur.

Laut dem bekannten Krypto-Investor Pentoshi haben börsennotierte Unternehmen in den letzten Wochen mehr ETH gekauft, als seit dem Merge neu generiert wurde – ein starkes Zeichen für den Nachfrageüberhang.

Solana: ETF-Gerüchte heizen Kurs an

Solana handelt derzeit bei 165,62 US-Dollar, was einem Tagesgewinn von 5,4 Prozent und einem Wochenzuwachs von 8,8 Prozent entspricht. Der Anstieg erfolgte unter wachsendem Handelsinteresse: Das tägliche Volumen stieg um 19 Prozent auf knapp 4,9 Milliarden US-Dollar.

Doch kann Solana die Widerstandszone bei 170 US-Dollar durchbrechen? Analysten sehen darin den Schlüssel zur Fortsetzung der Rallye. Insbesondere die wachsende ETF-Fantasie liefert neuen Treibstoff: Laut Bloomberg-Analyst James Seyffart liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung eines Solana-ETFs bis Oktober bei 95 Prozent.

Parallel signalisiert die institutionelle Nachfrage Stärke: Der Blockchain-Investor DeFi Dev Corp stockte seine SOL-Bestände auf über 846.000 Token auf, während BIT Mining eine strategische Investition in Höhe von 300 Millionen US-Dollar in das Solana-Ökosystem tätigte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

