4 von 5 Beschäftigten arbeiten besser dank Freundschaften am Arbeitsplatz / Internationaler Tag der Freundschaft am 30. Juli (FOTO)

Eschborn (ots) - Mit Freunden arbeiten macht nicht nur mehr Spaß, sondern wirkt

wie ein Turbo für Leistung und Wohlbefinden: Je rund 82 % der Beschäftigten in

Deutschland geben an, dass ein starkes Gemeinschaftsgefühl am Arbeitsplatz ihre

Produktivität steigert und mentale Gesundheit fördert. Das zeigt das Randstad

Arbeitsbarometer 2025.



Fehlende Freundschaften erhöhen Kündigungsrisiko bei Generation Z





Für jüngere Beschäftigte sind Freundschaften am Arbeitsplatz sogar entscheidenddafür, ob sie bei einem Arbeitgeber bleiben oder gehen: 30 % der Generation Zhaben bereits einen Job gekündigt, weil ihnen ein freundschaftliches Miteinanderim Job fehlte. Zum Vergleich: Unter Baby-Boomern waren es nur 12 %. Ein Grundmehr, als Arbeitgeber besonderen Wert auf Gemeinschaft am Arbeitsplatz zu legen."Freundschaften am Arbeitsplatz fördern Engagement, Zufriedenheit und letztlichauch bessere Ergebnisse. Darüber hinaus tragen sie wesentlich zum Teamgeistinnerhalb eines Unternehmens bei. Dieser macht auf lange Sicht den Unterschiedfür den Erfolg - gerade, wenn Projekte knifflig werden oder der Druck in einerschwierigen Phase steigt", sagt Verena Menne, Director Group HR bei RandstadDeutschland.Vom Arbeitsplatz zur After-Work-Community - Unternehmen als soziale Impulse86 % der Beschäftigten pflegen ihre freundschaftlichen Kontakte zu Kolleg:innenam Arbeitsplatz. Doch auch außerhalb des beruflichen Kontextes kommen vieleproaktiv mit ihren Kolleg:innen zusammen - immerhin 69 %. Gerade an dieserStelle haben Arbeitgeber die Chance, als Impulsgeber zu wirken und Beschäftigteaktiv dabei zu unterstützen, Beziehungen über den Arbeitsalltag hinausaufzubauen und zu stärken."Besonders in einer hybriden Arbeitswelt brauchen Mitarbeitende gezielteUnterstützung, um Teamkontakte auch außerhalb des Büros zu pflegen", sagt VerenaMenne. "Unternehmen, die diese Lücke aktiv schließen, fördern nicht nur einestarke Gemeinschaft, sondern steigern auch nachhaltig Zufriedenheit undProduktivität am Arbeitsplatz."Fünf schnelle Tipps: So fördern Unternehmen Gemeinschaft am Arbeitsplatz:1. Buddy-Programm ab Tag 1 : Neue Mitarbeitende erhalten einen "Office-Buddy",der sie vom ersten Tag an bei Integration ins Team unterstützt.2. Feierabend-Formate mit sozialer Komponente: Regelmäßige Events wiePizza-Mittwoch, Sommer-BBQ oder Laufgruppen schließen die soziale Lücke nachBüroschluss.3. Cross-Generational Mentoring: Jüngere Mitarbeitende coachen Digital-Skills,erfahrenere Kolleg:innen teilen ihr Wissen und förderngenerationenübergreifende Freundschaften.4. "Random Coffee" - auch remote: Kurze, zufällig ausgeloste Video-Calls bringenKolleg:innen zusammen und simulieren spontane Küchengespräche, auch im