KI-Start-up Zhipu erwägt Börsengang in Hongkong statt Festland-China

Das chinesische KI-Start-up Zhipu zieht es offenbar in Erwägung, seinen für dieses Jahr geplanten Börsengang (IPO) nicht in Festland-China, sondern in Hongkong durchzuführen. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Bloomberg. Das von großen Investoren wie Alibaba und Tencent unterstützte Unternehmen steht in Verhandlungen mit Finanzberatern, um eine Aktienemission zu prüfen, die etwa 300 Millionen US-Dollar einbringen könnte.

Ursprünglich hatte sich Zhipu auf einen Börsengang in China vorbereitet, was bereits in IPO-Dokumenten angedeutet wurde, die bei der chinesischen Börsenaufsicht eingereicht wurden. Die mögliche Verlagerung des IPOs nach Hongkong könnte Teil eines größeren Trends sein, der eine Wiederbelebung von Transaktionen in der Sonderverwaltungszone widerspiegelt. Dort hat sich der Aktienmarkt mit einer Kapitalaufnahme von rund 40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 bislang stark entwickelt, was den höchsten Wert seit dem Rekordjahr 2021 markiert.