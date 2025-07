Kein TACO-Trump: 35%-Zoll gegen Kanada, heute ist EU dran!

Haben sich die Aktienmärkte geirrt, wenn sie glaubten und einpreisten, dass Trump doch so oder so wieder zu TACO-Trump werde, also erst einmal auf den Putz haut, um dann doch wieder einzuknicken? Nun hat Trump Zölle gegen Kanada von 35% verkündet - und heute wird laut Aussagen des US-Präsident Trump der Zoll-Brief für die EU veröffentlicht. Absoluter best case wären wahrscheinlich 10%-Zölle gegen die EU von 10% (mit einigen Ausnahmen) - aber bisher liegt der niedrigste Zollsatz (mit Ausnahme UK) bei 20%, daher ist ein höherer Zoll wahrscheinlich! Seit dem 09.April, als Trump in vollem TACO-Modus nach Einbruch der Aktienmärkte die Zölle pauschal vorübergehend gesenkt hatte, sind die Zölle bislang mindestens so hoch wie bei Verkündung der reziproken Zölle am 02.April. Seitdem aber hat der US-Leitindex S&P 500 elf Billionen Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen..

1. Trump droht Kanada mit 35 % Zoll und lässt höhere globale Zölle durchblicken

2. Handelskrieg um Rohstoffe – eine Detailanalyse

