Bullenalarm bei Citi: Globale Aktien vor dem Ausbruch!?

Das neue Ziel liegt bei 1.150 Punkten bis zur Jahresmitte 2026. Gegenüber dem letzten Schlussstand von 1.100 Punkten entspricht das einem erwarteten Anstieg von etwa 5 Prozent.

Die Analysten der US-Investmentbank erwarten bis zum Jahresende eine Seitwärtsbewegung an den Märkten, sehen jedoch "bedeutende" Kursgewinne in der ersten Hälfte des kommenden Jahres. In ihrer Mitteilung betonte die Citigroup: