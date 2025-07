Wonderful Indonesia enthüllt die Schönheit seiner Top-Reiseziele in ganz Rom mit einer offenen Bus- und Außenwerbekampagne

ROME, 11. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Wonderful Indonesia , die offizielle Tourismuskampagne des Tourismusministeriums der Republik Indonesien, bringt diesen Juli die reiche Kultur, Natur und Gastfreundschaft des Landes in das Herz von Rom. Vom 1. bis 31. Juli 2025 steht der indonesische Tourismus in der italienischen Hauptstadt im Mittelpunkt einer attraktiven offenen Bustour und Out-of-Home-Kampagne (OOH), die Indonesiens bekannteste und aufstrebendste Reiseziele vorstellt.

Diese Initiative soll eine engere Verbindung zwischen italienischen Reisenden und Indonesien herstellen, indem sie die wichtigsten Tourismusziele und nachhaltige Reiseziele des Landes vorstellt, darunter der Toba-See (Nordsumatra), Borobudur (Zentral-Java), Mandalika (West-Nusa Tenggara), Labuan Bajo (Ost-Nusa Tenggara) und die beliebte Insel Bali.

Strategische OOH-Platzierungen sind an stark frequentierten Orten wie der Piazza Risorgimento und dem Piazzale Flaminio zu sehen, während die Tour mit dem offenen Bus die berühmtesten Sehenswürdigkeiten Roms ansteuert, darunter:

Bahnhof Termini

Santa Maria Maggiore

Kolosseum

Circo Massimo

Piazza Venezia

Engelsburg ( Castel Sant 'Angelo)

'Angelo) Via Vittorio Veneto

Piazza Barberini

Nach Angaben des indonesischen Statistikamtes (BPS) erreichte die Zahl der internationalen Touristenankünfte 1,31 Millionen, was einem Anstieg von 14,01 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der europäischen Touristenbesuche im Mai 2025 erreichte 192.235, was einem Anstieg von 1,06 % seit Jahresbeginn entspricht, mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 17,08 Nächten. Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Bedeutung Europas, insbesondere Italiens, als Markt für den indonesischen Tourismus.

Für 2025 strebt Indonesien über 2,7 Millionen Touristenankünfte aus Europa an, was 17,3 % des internationalen Tourismusziels entspricht, wobei mindestens 144.000 Besucher aus Italien erwartet werden.

Diese Kampagne ist ein strategischer Schritt von Wonderful Indonesia, um seine Werbemaßnahmen in Europa zu verstärken. Sie unterstützt auch die Vorzeigeprogramme des Tourismusministeriums, die sich auf die Schaffung von eindringlichen, persönlichen und authentischen Reiseerlebnissen konzentrieren. Dazu gehören der Gastronomietourismus, die Erkundung des Meeres und Wellness-Reisen, die italienischen Touristen sinnvolle Reisen bieten, die in der lokalen Kultur, Natur und Tradition verwurzelt sind.

Die Kampagne spiegelt auch Indonesiens starkes Engagement für einen nachhaltigen Tourismus und ein inklusives Wirtschaftswachstum wider, vor allem angesichts des weltweiten Aufschwungs des Reisens in der Sommerferienzeit. Sie sendet die klare Botschaft, dass Indonesien bereit ist, Besucher mit einem sicheren, herzlichen und unvergesslichen Reiseerlebnis zu empfangen.

Wonderful Indonesia hat erkannt, wie wichtig internationale Out-of-Home-Kampagnen sind, um die Markenpräsenz zu stärken und den Ruf Indonesiens als ein einladendes Reiseziel von Weltklasse zu festigen. Diese Aktivitäten sind so konzipiert, dass sie das mobile, urbane Publikum von heute ansprechen, indem sie Indonesien in ihre tägliche Umgebung und in die öffentliche Wahrnehmung integrieren.

„Out-of-Home-Werbung ermöglicht es uns, mit den Menschen in Echtzeit und an realen Orten in Kontakt zu treten. Indem wir in wichtigen europäischen Städten wie Rom aktiv werden, wollen wir das Bewusstsein schärfen und künftige Reisen nach Indonesien anregen", sagte Widiyanti, Ministerin für Tourismus der Republik Indonesien. „Diese Initiative wirbt nicht nur für unsere vielfältigen Reiseziele, sondern trägt auch zur Wiederbelebung der indonesischen Tourismuswirtschaft bei und eröffnet den lokalen Gemeinschaften neue Möglichkeiten."

Für weitere Informationen besuchen Sie uns und folgen Sie uns:

www.indonesia.travel

Instagram: @wonderfulindonesia

TikTok: @wonderfulid

Facebook: Wunderbares Indonesien

YT: @WonderfulIndonesiaOfficial

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2728575/DCM_2927.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2728543/Wonderful_1024x724_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wonderful-indonesia-enthullt-die-schonheit-seiner-top-reiseziele-in-ganz-rom-mit-einer-offenen-bus--und-auWenwerbekampagne-302503186.html