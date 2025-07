Gran Pilar Mehr als 2 Mio. Unzen Gold in Sicht - Tocvan unterstreicht Skalierungspotenzial In einem aktuellen Post auf X.com betont Tocvan-CEO Brodie Sutherland die strategische Bedeutung des South Blocks im Rahmen des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts in Sonora, Mexiko. Während erste Bohrungen bereits Treffer lieferten, liegt das wahre Potenzial in der Skalierbarkeit des gesamten Systems.