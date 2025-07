Eklat um Fördergelder: BYD & Chery drohen Rückzahlungen in Millionenhöhe

Ob die betroffenen Hersteller das Geld zurückzahlen müssen, ist noch offen. Frühere Regelungen sehen jedoch Rückforderungen vor, wenn Subventionskriterien – wie Mindestreichweiten – nicht erfüllt wurden.

Die aktuelle Untersuchung ist Teil einer landesweiten Prüfung, die Anfang 2025 startete. In der chineischen Provinz Henan wurden beispielsweise 292 Fahrzeuge mit einem Gesamtfördervolumen von 475 Millionen Yuan überprüft. Das Ausmaß der Prüfung übertraf frühere Kontrollen deutlich: Während frühere Untersuchungen nur wenige Hersteller betrafen, wurden diesmal mehr als 75.000 Fahrzeuge und Dutzende von Firmen überprüft.

Peking erhöht den Druck auf die Branche angesichts wachsender Kritik an aggressiven Rabattaktionen, schwankender Fahrzeugqualität und sogenannten "Null-Kilometer-Gebrauchten" – Fahrzeuge, die formell verkauft, aber nie genutzt wurden. Medienberichten zufolge verkauft die Industrie Fahrzeuge in großen Mengen an Händler, um Verkaufszahlen künstlich aufzublähen. Diese Praxis könnte nun auch mit dem Subventionsskandal verknüpft sein.

China hatte seit den 2010er-Jahren rund ein Jahrzehnt lang ein nationales Subventionsprogramm für E-Autos aufgelegt. Pro Fahrzeug wurden bis zu 60.000 Yuan (rund 8.300 US-Dollar) an Fördergeldern gewährt – direkt an die Hersteller. Ein Bericht der People’s Daily hatte bereits 2016 gewarnt, dass rund 9,3 Milliarden Yuan betrügerisch beantragt worden sein könnten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!