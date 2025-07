TARGOBANK erneut als "Best Recruiter" ausgezeichnet (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Siegel honoriert Maßnahmen zur Personalgewinnung

- Bank setzt auf schlanken Bewerbungsprozess und Online-Präsenz

- TARGOBANK stellt weiter ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen

Einheiten der Bank gesucht



Die TARGOBANK ist am 10. Juli im Rahmen der "Best Recruiters"-Studie für ihre

Maßnahmen zur Personalgewinnung ausgezeichnet worden. Innerhalb der 433

vertretenen Arbeitgeber Deutschlands hat das Institut mit Sitz in Düsseldorf es

auf Gesamtplatz 41 geschafft. Innerhalb der Bankenbranche belegt das Institut

wie in den Vorjahren erneut Platz 1.





TARGOBANK HR-Chef Alexander Bohrer sagt: "Zufriedenheit im Job fängt beimErstkontakt an. Wir richten unser Recruiting deshalb konsequent an denBedürfnissen der Bewerberinnen und Bewerber aus. Die Auszeichnung als BestRecruiter ist für uns eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Besonders stolzsind wir, dass wir wie in den Vorjahren Platz 1 in der Branche belegen."Unbürokratische und schnelle BewerbungsprozesseDie TARGOBANK setzt im Recruiting unter anderem auf niedrigschwellige Angebotezur Kontaktaufnahme und einen umfassenden Social Media-Auftritt. Zudem hat sieunbürokratische und schnelle Bewerbungsprozesse etabliert: UmfangreicheBewerbungsmappen sind nicht nötig, ein aussagekräftiger Lebenslauf reicht aus,da man möglichst schnell ins persönliche Gespräch kommen will. "Der persönlicheKontakt und die praktische Zusammenarbeit sind uns wichtiger als Dokumente",sagt Bohrer. In der Praxis sei der Bank deshalb wichtig: "Klartext reden,Motivation vorleben, auf Augenhöhe kommunizieren - das steht nicht nur inunseren Führungsleitlinien, es ist auch täglich erlebbar."Die jährliche "Best Recruiters"-Studie beleuchtet die Recruiting-Qualität von1.400 Arbeitgebern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem FürstentumLiechtenstein. Im Fokus stehen dabei die Online-Recruiting-Präsenz,Online-Stellenanzeigen und der Umgang mit bzw. das Feedback von Bewerberinnenund Bewerbern.Freie Stellen in allen Bereichen der BankDie TARGOBANK wächst weiter und stellt in allen Bereichen weitereFührungskräfte, Mitarbeiter*innen und Auszubildende ein. Zusätzlich zu einerklassischen Ausbildung bietet das Unternehmen duale Studiengänge an.Branchenfremde mit Berufserfahrung haben die Möglichkeit, sich für einenQuereinstieg zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in allen großen Bereichender Bank zu finden - mehr Informationen dazu gibt es auf den Karriereseiten aufhttps://jobs.targobank.de/ .