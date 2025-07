Kaffeepreise vor Explosion: So teuer wird der Morgenkaffee!

Und auch in diesem Jahr wird laut Prognosen die Ernte überdurchschnittlich gut ausfallen.

Von der Bohne bis zum dampfend heißen Getränk: Kaffee ist der der schwarze Treibstoff. Laut The Rio Times setzte das größte Exportland – Brasilien – in der Saison 2023/24 insgesamt rund 47,3 Millionen Säcke Kaffee ab – das entspricht historischen Bestmengen. Damit erwirtschaftete das Land rund 9,8 Milliarden US-Dollar.

Den jüngsten Feldaktualisierungen vom Juni 2025 zufolge wird Brasilien im Jahr 2025 voraussichtlich 55,7 Millionen Säcke Kaffee à 60 kg produzieren – eine Steigerung von 2,7 Prozent gegenüber 2024.

Aber die reine Menge an Kaffee, macht deswegen den Preis nicht günstiger. Denn jetzt hat sich US-Präsident Donald Trump mit an den Kaffeetisch gesetzt: Mit der Erhöhung der brasilianischen US-Importe um 50 Prozent. Das könnte aus einen Stopp der Kaffeelieferungen in die USA führen: Ein Kaffe-Embargo droht.

Die USA importierten laut Reuters im Jahr 2024 8,14 Millionen Säcke aus dem südamerikanischen Land, was 33 Prozent ihres Gesamtverbrauchs entspricht.

Die Erhöhung der Handelszölle könnte nach Jahren steigender Kaffeepreise die Verbraucher erneut belasten. Preisgeplagte Konsumenten mussten bereits höhere Kosten für Latte und Cold Brew hinnehmen, da Dürren und Frost die globale Kaffeeproduktion – vor allem in Brasilien – beeinträchtigten. Anfang dieses Jahres erreichten Kaffeefutures historische Höchststände. Am Donnerstag stiegen sie um 1 Prozent, liegen aber weiterhin deutlich unter dem Februar-Rekord.

US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins erklärte Ende Juni in einem Interview, dass das Weiße Haus über Ausnahmen für Erzeugnisse nachdenkt, die in den USA nicht angebaut werden können – darunter Kaffee.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, müssten Kaffeeunternehmen wie Folgers-Mutter J.M. Smucker, Keurig Dr Pepper, Starbucks und Dutch Bros deutlich höhere Rohstoffkosten tragen. Giuseppe Lavazza, Vorsitzender des italienischen Röstunternehmens Lavazza, sagte am Donnerstagmorgen im Bloomberg-TV, der neue Zoll könnte "viel Inflation" für die Kaffeeindustrie bedeuten. Auch für europäische Kaffetrinker.

Röster werden versuchen, die Auswirkungen des höheren Zolls abzufedern – das wird jedoch schwierig. Wenn der Zoll den brasilianischen Kaffee teurer macht, kaufen viele Käufer stattdessen Kaffee aus anderen Ländern — dadurch steigen dort die Preise auch. So ziehen höhere Kosten für brasilianischen Kaffee die Preise auf dem gesamten Weltmarkt nach oben.

Eine Möglichkeit wäre, Bohnen aus anderen Ländern als Brasilien zu importieren – aber auch dann werden Unternehmen vermutlich höhere Preise zahlen.

"Ein typisches Merkmal von Zöllen ist, dass nicht nur die direkten Importkosten steigen. Auch der Preisboden am Markt zieht an", sagt so Tom Madrecki, Vizepräsident der Consumer Brands Association, einem Verband der Konsumgüterindustrie, gegenüber Reuters. "Wenn Kaffee aus einem anderen Land billiger ist als aus Brasilien, wird man ihn nicht 30 Prozent günstiger verkaufen, sondern den Preis auch dort anheben."

Auch wenn die Situation am Kaffemarkt nur verzögert sich beim Verbraucher niederschlagen, so sind die Preise im deutschen Großhandel im Juni wieder stärker gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilt. "Insbesondere Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als ein Jahr zuvor", sagen die Statistiker. Der Aufschlag betrug hier 26,2 Prozent.

So wirkt sich der Kaffeepreis auf die Retailer aus

Die Aktien der großer Kaffeehausketten reagieren bereits, auch wenn laut Experten die erhöhten US-Zölle übersichtlich bleiben.

Die Anteilsscheine von Dutch Bros knicken um rund 3,9 Prozent ein. Strarbucks-Aktien sind mit rund einem Prozent im Minus.

Nach einigen schwachen Quartalen im US-Geschäft kündigte Starbucks-CEO Brian Niccol Ende 2024 an, im Jahr 2025 keine Preiserhöhungen vorzunehmen, um Kunden zurückzugewinnen, die sich über hohe Preise beschwert hatten. Während Starbucks auf den Erfolg seines Turnarounds wartet, könnte das Unternehmen die höheren Kaffeekosten zunächst selbst schultern.

Der Kaffeeriese profitiert zudem von einer breiten Lieferantenbasis und einem vielseitigen Produktsortiment, das mittlerweile auch die beliebten Refreshers umfasst. Starbucks bezieht seinen Kaffee aus 30 Ländern, Kaffee macht in Nordamerika etwa 10 Prozent der Warenkosten aus.

Laut TD-Cowen-Analyst Andrew Charles könnte der neue Zoll die nordamerikanischen Produktionskosten von Starbucks um 0,5 Prozent erhöhen, da rund 22 Prozent der Bohnen aus Brasilien stammen. Für die von Nestlé vertriebenen Fertiggetränke von Starbucks könnten die Produktionskosten um 3,5 Prozent steigen. Insgesamt entspricht dies einem negativen Effekt von 5 Cent auf den Jahresgewinn je Aktie.

Auch bei der Konkurrenz von Dutch Bros wären die Auswirkungen überschaubar. Kaffee macht weniger als ein Zehntel der Produktionskosten der Drive-Through-Kette aus. Selbst wenn mehr als die Hälfte des Kaffees aus Brasilien kommt, würden die Produktionskosten laut Schätzungen von Charles nur um 1,3 Prozent steigen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

