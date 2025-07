AKTIEN IM FOKUS Autowerte trotzen den Zollsorgen am Markt In einem von neuen Zollsorgen belasteten Marktumfeld haben sich Automobilwerte am Freitag recht robust präsentiert. Analysten zufolge könnte es der Branche gelingen, die Auswirkungen der US-Importabgaben einigermaßen gut abzufedern. So gaben am …